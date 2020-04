Bad Vilbel

Autor Manfred Lütz rät zu festen Strukturen im Corona-Alltag

05.04.2020, 12:14 Uhr | dpa

Bestseller-Autor Manfred Lütz ("Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen") rät zu festen Strukturen in der Corona-Krise. "Wenn jeder in der Familie den ganzen Tag im Schlafanzug rumläuft und zum Kühlschrank geht, wenn er Hunger hat, dann kann das anstrengend werden", sagte der 66-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Wesentlich hilfreicher sei es zu überlegen, wie man andere Krisen überstanden hat - und daraus im Alltag seine Lehre zu ziehen, schlug der katholische Theologe und Psychiater vor.