Bremerhaven

Fischtown Pinguins verpflichten dänischen Stürmer Andersen

05.04.2020, 18:30 Uhr | dpa

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der dänische Stürmer Niklas Andersen kommt für zwei Jahre vom dänischen Club Esbjerg Energy, wie der Verein aus Bremerhaven am Sonntag bekannt gab. "Ohne Wenn und Aber, der Wechsel in die DEL ist für mich ein großer Karrieresprung", sagte der 22-Jährige, der 2015 mit 17 Jahren schon einmal für eine Saison in die amerikanische Western Hockey League gewechselt war.