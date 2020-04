Pfinztal

Angriff in Asylbewerberheim: 54-Jähriger in Haft

05.04.2020, 20:15 Uhr | dpa

In einer Asylbewerberunterkunft in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) ist ein 32-Jähriger bei einem Streit mit einem Messer bedroht worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 54-Jähriger, sitze wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Haft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Sonntag mit. Der Iraker soll versucht haben, in Tötungsabsicht auf den jüngeren Syrer einzustechen.

Mit Hilfe eines Zeugen konnte dieser ersten Schilderungen zufolge die Angriffe abwehren und flüchten. Der mutmaßliche Täter sei wenig später am Wohnort des Opfers festgenommen worden, als er dort eintraf. Der Zeuge erlitt eine Stichwunde an der Hand, der 32-jährige Syrer blieb unverletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge eskalierte der Streit wohl nach anfänglichen Beleidigungen, wie es hieß. Worum es bei dem Zwist ging, war noch unklar.