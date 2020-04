Breuberg

E-Bike-Fahrer stirbt in Breuberg nach Sturz auf Waldpfad

05.04.2020, 20:37 Uhr | dpa

Ein 54 Jahre alter Mann aus Großwallstadt ist nach einem Sturz mit einem E-Bike in Breuberg (Odenwaldkreis) gestorben. Das teilte die zuständige Polizei am Sonntagabend mit. Der Mann sei bergwärts auf einem Waldpfad zu Fall gekommen. Die Ursache sei ungeklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden würden nicht vorliegen. Der Mann sei von Zeugen am Boden liegend vorgefunden worden und trotz sofortiger Reanimation vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit.