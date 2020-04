Möhnesee

Sturz in Kurve: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Möhnesee

05.04.2020, 20:39 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus Arnsberg ist bei einem schweren Unfall in Möhnesee (Kreis Soest) ums Leben gekommen. Er stürzte nach Angaben der zuständigen Polizei am Sonntag in einer Kurve und rutschte unter den Wagen einer 66-Jährigen, die auf der Gegenseite fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Motorradfahrer noch am Unfallort gestorben, telte die Polizei mit.