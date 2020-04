Wiesbaden

Minister informiert über aktuelle Entwicklung in der Krise

06.04.2020, 01:05 Uhr | dpa

Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) will am heutigen Montag (14.00 Uhr) über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise im Land berichten. Bei der Videopressekonferenz wird auch der Ärztliche Direktor der Frankfurter Universitätsklinik, Prof. Jürgen Graf, sprechen. Zu den wichtigsten Fragen zählt unter anderem, wie die Experten die jüngsten Zahlen zu Infizierten in Hessen beurteilen. Gelingt es mit den gravierenden Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen? Erwartet wird auch, dass sich der Minister zu den aktuellen Krankenhauskapazitäten in Hessen äußert.