Elstertrebnitz

Dachbrand: Mensch bei Löschversuch verletzt

06.04.2020, 08:14 Uhr | dpa

Beim Löschversuch des Dachs eines Einfamilienhauses in Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Am Sonntagabend haben die Solarplatten auf dem Dach Feuer gefangen, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Zur Zeit des Brandes seien die Hausbewohner - ein Ehepaar und ihre Tochter samt Ehemann - anwesend gewesen. Das Haus wurde laut Polizei evakuiert und der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache war am Montagmorgen noch unklar, auch der Sachschaden kann nach Polizeiangaben nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.