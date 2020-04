Potsdam

Wochenende: Ein Toter und 56 Verletzte bei Verkehrsunfällen

06.04.2020, 09:49 Uhr | dpa

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 56 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde getötet, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Polizei Brandenburg zählte zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 299 Unfälle. Bei 52 Unfällen wurden Menschen verletzt, in den restlichen 247 Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntag bei Perleberg (Landkreis Prignitz). Ein 22-Jähriger kam mit seinem Motorrad auf einer Landstraße nahe Reetz in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er erlag seinen Verletzungen später im Krankenhaus.