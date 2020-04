Halle (Saale)

Kunststiftung: Livestream-Rundgang wegen Corona-Krise

06.04.2020, 12:51 Uhr | dpa

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt bietet wegen der Corona-Pandemie am Donnerstag (9. April) eine digitale Live-Führung durch die Stipendiatenausstellung "Geschmeide" an. Diese kann wegen der aktuellen Situation nicht besucht werden. "Zuschauer, die sich während der Führung über die Seite www.kunststiftung-sachsen-anhalt.de zugeschaltet haben, können live Fragen stellen", teilte die Leiterin der Kunststiftung, Manon Bursian, am Montag mit. Sie wird den Angaben zufolge gemeinsam mit dem Schmuckkünstler Georg Dobler einzelne Ausstellungsstücke vorstellen. Beteiligt an der Schau mit Schmuckstücken, Bildern und Plastiken sind 18 Stipendiaten der Kunststiftung.