Magdeburg

Zahnärztekammer: Praxen geöffnet, Hygienestandards erhöht

06.04.2020, 13:04 Uhr | dpa

Die Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt haben ihre Hygienestandards wegen des Coronavirus erhöht. Desinfektionsmittel, eine optimierte Terminvergabe und Abstandsregelungen sowie Schutzkleidung des Praxispersonals sollen die Patienten schützen, wie die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Niemand müsse Angst haben, eine Zahnarztpraxis zu betreten, hieß es weiter.

Wer Zahnschmerzen hat, soll vor einem Praxisbesuch zunächst anrufen. Auch Notdienste am Wochenende und nachts sind laut Zahnärztekammer weiter verfügbar. Viele der rund 1400 Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt verlegten verschiebbare Termine in Folge der Covid-19-Pandemie. Um weiterhin arbeiten zu können, benötigen die Praxen dringend Nachschub an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln, so die Zahnärztekammer.