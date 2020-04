Erlangen

Landesamt: 25 355 Coronavirus-Fälle in Bayern: 444 Tote

06.04.2020, 14:41 Uhr | dpa

In Bayern sind inzwischen 25 355 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge sind bislang 444 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.