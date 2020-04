Potsdam

Awo: Fehlende Schutzausrüstung in Senioren-Einrichtungen

06.04.2020, 14:45 Uhr | dpa

Angesichts der Zunahme von Corona-Infektionen in Senioren-Einrichtungen hat der Brandenburger Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) einen dramatischen Appell an das Land und die Landkreise gerichtet. "In unseren Einrichtungen ist nach den vergangenen Lieferungen von Schutzausrüstungen an das Land nichts angekommen", sagte Awo-Geschäftsführerin Anne Baaske am Montag. "Weder das Land, noch die Landkreise haben uns überhaupt auf dem Schirm." Die Landkreise lieferten bislang nur an Krankenhäuser, Rettungsdienste und Abstrichstellen. "Wir stehen da ganz am Ende der Verteilungskette."

Dabei hätten die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände bereits vor zwei Wochen einen Bedarf von rund einer Million Einheiten an Kitteln, Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln an das Land gemeldet, erklärte Baaske. Wenig später sei ein entsprechendes Schreiben an die Landräte gegangen. "In unseren Einrichtungen ist aber kaum etwas angekommen", sagte Baaske. "Dabei sind wir nicht nur für den Schutz der Patienten, sondern auch für die 24 000 Mitarbeiter in der Pflege verantwortlich."

Der Awo-Bezirksverband Brandenburg Ost richtete am Montag einen Aufruf zum Nähen von Schutzmasken und zum Teilen von Einweg-Masken, wenn diese nicht zwingend in Unternehmen oder Arztpraxen benötigt würden. "Wir hoffen, dass sich möglichst viele Freiwillige daran beteilgen", sagte Bezirksgeschäftsführerin Kati Karney.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte am Wochenende berichtet, dass in einem Seniorenheim in Werder/Havel 16 Bewohner positiv getestet worden seien. Im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin in Potsdam habe es bei den gut 40 Bewohnern acht Verdachtsfälle gegeben, berichtete Kliniksprecher Benjamin Stengl. Diese seien auf eine Isolierstation im St.-Josef-Krankenhaus verlegt worden. Drei der Betroffenen seien bereits positiv getestet worden.