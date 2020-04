Potsdam

Corona: Brandenburg zahlt Geld für Nahverkehr vorzeitig aus

06.04.2020, 14:45 Uhr | dpa

In vielen Bussen und Bahnen in Brandenburg sind derzeit deutlich weniger Fahrgäste unterwegs, - das macht sich in den Kassen der Verkehrsbetriebe bemerkbar. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll vom Land wegen wegbrechender Einnahmen in der Corona-Krise vorzeitig auf rund 75 Millionen Euro zugreifen können. Normalerweise werde das Geld den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Unterstützung ihrer Verkehrsbetriebe vierteljährlich ausgezahlt, teilte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Montag in Potsdam mit. "Damit stehen Mittel in Höhe von circa 75 Millionen Euro zur Verfügung, die direkt genutzt werden können."

Mit den vorzeitigen Landesmitteln sollen die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, die die Auftraggeber für den öffentlichen Nahverkehr sind. Vom Land stehen pro Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Nachdem ein Viertel im ersten Quartal ausgezahlt wurde, sind noch 75 Millionen Euro vorhanden. Das Verkehrsministerium sehe dies als erste Maßnahme, um die Unternehmen liquide zu halten, sagte eine Sprecherin. Die Lage werde weiter beobachtet.