Schwerin

Tausende Kinder kommen in Krise um gefördertes Mittagessen

06.04.2020, 17:25 Uhr | dpa

Wegen geschlossener Schulen und Kitas kommen derzeit Tausende Kinder aus armen Familien in Deutschland um ihr staatlich gefördertes Mittagessen. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte deshalb in einem Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Vorschriften des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zeitlich befristet zu ändern.

Denkbar sei zum Beispiel die Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen an die betroffenen Familien oder die Abholung des Essens bei einem Dienstleister, sagte Drese am Montag in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das BuT-geförderte Mittagessen müsse laut Vorschrift über die Gemeinschaftsverpflegung in Schule oder Kita erfolgen. Diese seien aber geschlossen. Das Land könne die bundesgesetzliche Regelung nicht außer Kraft setzen, so Drese. Eine Antwort auf ihren Brief von vergangener Woche stehe noch aus.