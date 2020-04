Nebelschütz

Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall

06.04.2020, 17:26 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montag im Landkreis Bautzen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen Mittag auf der Staatsstraße 94 nahe Nebelschütz zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Personen seien dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starben. Nähere Angaben zu den Opfern machte die Polizei nicht. Der Verkehrsunfalldienst soll nun ermitteln, wie es zu dem Crash gekommen ist. Die Straße war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.