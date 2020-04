Marbach am Neckar

Frau bei Beziehungsstreit verletzt

06.04.2020, 17:50 Uhr | dpa

Bei einem Beziehungsstreit ist eine 23-Jährige in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Montag wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau und ihr 36 Jahre alter Freund waren demnach am Sonntagabend in Streit geraten - auch Alkohol sei dabei im Spiel gewesen. Schließlich soll der Mann nach zwei Küchenmessern gegriffen haben. Seine Freundin zog sich eine leichte Stichverletzung zu - wie genau es zu der Verletzung kam, ist noch unklar. Der Mann verhielt sich gegenüber der Polizei so aggressiv, dass die Beamten ihn fesselten. Er wurde schließlich in eine Psychiatrie gebracht.