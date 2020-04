Vreden

Kuhstall ausgebrannt: 44 Bullen und ein 1 Esel verendet

07.04.2020, 05:31 Uhr | dpa

Beim Brand eines Kuhstalls in Vreden in Nordrhein-Westfalen sind am Montagabend 44 Bullen und ein Esel verendet. Das Feuer zerstörte auch einen Traktor, der sich in dem Stall befand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Gesamtschaden liege bei rund 400 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.