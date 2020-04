Plauen

Straßenbahn erfasst Auto: Beifahrerin schwer verletzt

07.04.2020, 05:37 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist eine Frau in Plauen (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Die 75-Jährige, die als Beifahrerin in dem Wagen gesessen hatte, musste am Montag ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei mitteilte. Die 42-jährige Fahrerin habe beim Abbiegen die neben ihr fahrende Straßenbahn übersehen. Fahrgäste wurden nicht verletzt.