Vejprty

Erste Bewohner nach Brand in Behindertenheim zurückgekehrt

07.04.2020, 11:57 Uhr | dpa

Knapp drei Monate nach dem verheerenden Brand in einem tschechischen Behindertenheim nahe der deutschen Grenze sind die ersten Bewohner zurückgekehrt. Es handele sich dabei um 13 Menschen im Erwachsenenalter, sagte der Leiter der Sozialverwaltung in Vejprty, Viktor Kolacek, am Dienstag. Sie seien in Wohnräumen im Erdgeschoss untergebracht. Bis Ende Juni werde auch der Rest des Hauses saniert sein.

Bei dem Brand am 19. Januar waren acht Bewohner des Heims für Menschen mit geistigen Behinderungen gestorben. Die Kleinstadt Vejprty (Weipert) grenzt unmittelbar an die sächsische Kommune Bärenstein im Erzgebirgskreis.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden in allen Räumlichkeiten Rauchmelder und auf den Gängen selbstschließende Brandschutztüren installiert, wie Kolacek erläuterte. Nach seinen Plänen sollen schrittweise auch die übrigen Behinderten- und Altersheime der Erzgebirgsstadt nachgerüstet werden. Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Brandes, der in den frühen Morgenstunden in einem Gemeinschaftsraum ausgebrochen war. Der Verdacht lautet auf fahrlässige Gefährdung der Allgemeinheit, was in Tschechien mit bis zu acht Jahren Haft bestraft werden kann.