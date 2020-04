Geisa

Waldbrand beschädigt 1000 Quadratmeter Fichtenwald

08.04.2020, 05:42 Uhr | dpa

Ein Waldbrand bei Geisa (Wartburgkreis) hat rund 1000 Quadratmeter Fichtenwald beschädigt. Das Feuer sei am Dienstagabend vermutlich durch Selbstentzündung ausgelöst worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Brand konnte in weniger als zwei Stunden gelöscht werden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute vor Ort.