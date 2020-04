Hasselfelde

Drei Scheunen in Oberharz am Brocken abgebrannt

08.04.2020, 09:09 Uhr | dpa

Drei Scheunen sind in Oberharz am Brocken (Landkreis Harz) in der Nacht zu Mittwoch abgebrannt. Da die drei Scheunen räumlich voneinander getrennt waren, gehe man von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 70.000 Euro. In den Gebäuden untergebrachte Traktoren, Anhänger und Kleingeräte seien durch den Brand zerstört worden. Man rechne deshalb damit, dass sich der Gesamtschaden als weitaus höher herausstellen werde, sagte der Polizeisprecher.