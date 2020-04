Dresden

Corona-Krise: Gastronomen werben weiter um Unterstützung

08.04.2020, 11:47 Uhr | dpa

Stühle stehen in einem Irish Pub auf den Tischen und verderbliche Getränke auf dem Tresen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die sächsischen Gastronomen suchen trotz der Einschränkungen in der Corona-Krise händeringend nach Kundschaft und hoffen weiter auf Unterstützung durch die Politik. Am Mittwoch wurden weitere Hilfsaktionen vorgestellt. So sollen Gastwirte mit einer Online-Plattform unterstützt werden. "Die geltenden Ausgangsbeschränkungen stellen unsere heimischen Gastronomen vor besondere Herausforderungen. Gleichzeitig vermissen die Sachsen ihre Lieblingslokale und den Gastwirt um die Ecke", begründete das Tourismusministerium das Angebot, das mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und weiteren Akteuren erarbeitet wurde.

Es sei gut, dass in ganz Sachsen Gastwirte kreative Ideen entwickeln, um ihre Betriebe trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten, denn Speisen zum Mitnehmen oder per Lieferservice seien weiterhin möglich, hieß es. Die Online-Plattform trägt den Titel "Lokalhelden Sachsen" und bündelt sachsenweit und kostenlos Angebote aller Gastronomen. "Durch die Corona-Krise sind wir gezwungen, den direkten Kontakt mit anderen Menschen zu meiden. Dennoch wollen wir zu Hause nicht auf Angebote unseres Lieblingsrestaurants verzichten", betonte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU).

Sicher sei nicht für jedes Restaurant ein Abhol- und Lieferservice möglich. Deshalb kämpfe man weiter um eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent, erklärte Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Sachsen. Schätzungen zufolge seien viele sächsische Gastronomiebetriebe durch die Corona-Krise massiv in ihrer Existenz bedroht. Sie würden deshalb nach neuen Geschäftsmodellen suchen.

Seit Mittwoch weist auch eine Plakat-Aktion unter dem Slogan "Damit die Teller nicht für immer leer bleiben" auf die Lage der Gastwirte hin. Die Botschaft beinhaltet drei wesentliche Forderungen der Branche: Mehrwertsteuerermäßigung für Restaurants, Krisenzuschuss auch für den Mittelstand und Erhöhung des Kurzarbeitergeldes für Arbeitnehmer in der Gastronomie.

Bei einer aktuellen Dehoga-Umfrage unter 567 Betrieben im Freistaat hielten fast 84 Prozent der Lokale und Hotels die von Bund und Land angebotenen Liquiditätshilfen und Kreditprogramme für unzureichend, um sicher durch die Krise zu kommen. Über 90 Prozent haben Kurzarbeit, fast ein Viertel musste Mitarbeiter entlassen. Gut zwei Drittel monierten eine zu lange Bearbeitungszeit beim Kurzarbeitergeld. Nicht mal die Hälfte hat oder will staatliche Kredite, wobei die komplizierte Antragstellung kritisiert wird.