Grevesmühlen

Nahbus nimmt Teil seiner Fahrgäste kostenlos mit

08.04.2020, 12:21 Uhr | dpa

Der Busanbieter Nahbus im Landkreis Nordwestmecklenburg nimmt einen Teil seiner Fahrgäste in Zeiten der Corona-Krise vorübergehend kostenlos mit. Die vordere Einstiegstür sei zum Schutz vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus geschlossen, und der Busfahrer durch eine Absperrung vom restlichen Fahrgastraum getrennt. Dadurch gebe es keine Möglichkeit, eine Fahrkarte beim Busfahrer zu kaufen, teilte Nahbus am Mittwoch auf Anfrage mit. Es gebe derzeit keine Alternative etwa an Automaten, Verkaufsstellen oder mithilfe einer App. Es werde an einer Lösung gearbeitet, hieß es weiter.