Dresden

IHK fordert Nachbesserung bei Corona-Hilfe für Unternehmen

08.04.2020, 13:44 Uhr | dpa

Die Dresdner Industrie- und Handelskammer (IHK) hat vor der Zusammenkunft des Landtages am Donnerstag Nachbesserungen der Corona-Hilfe für mittelständische Unternehmen gefordert. "Sachsen braucht dringend ein eigenes Zuschussprogramm für Unternehmen mit mehr als zehn ‎Beschäftigten, welches die Soforthilfe des Bundes sinnvoll ergänzt‎", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Detlef Hamann am Mittwoch in Dresden. Das Darlehensprogramm schließe mit der Begrenzung auf eine Million Jahresumsatz viele Unternehmen aus.

Das bisherige landeseigene Darlehensprogramm "Sachsen hilft sofort" gilt nur für Einzelunternehmer und Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz von bis zu einer Million Euro.

Die IHK fordert, die Grenze deutlich anzuheben sowie das Darlehen um einen Tilgungszuschuss zu ergänzen. "Betrüge dieser zum Beispiel zehn Prozent, müssten von 100 000 Euro nur 90 000 Euro zurück ‎gezahlt werden", so Hamann. Zudem rief die Kammer die Landesregierung zudem auf, Unternehmen bei der Sicherung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen. Auch der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst hat in einem offenen Brief mehr Unterstützung für den Mittelstand gefordert. Sachsen sei eines von nur drei Bundesländern, das kein eigenes Zuschussprogramm für in Not geratene Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten habe.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte bereits in der vergangenen Woche Unterstützung für größere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten angekündigt. Gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern suche die Staatsregierung derzeit nach einer nachhaltigen Lösung, hieß es.