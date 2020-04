Pirmasens

Virtueller Rundum-Blick: Pirmasens startet Einkaufsbummel

08.04.2020, 15:29 Uhr | dpa

Wenn der Kunde in der Corona-Krise nicht zum Händler kommen kann, kommt der Händler eben zum Kunden: Pirmasens hat im Internet einen virtuellen Einkaufsbummel gestartet, kombiniert mit Abhol- und Lieferservice. "Kunden können damit auch in Krisenzeiten bei den teilnehmenden Händlern einkaufen und einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung leisten", teilte die pfälzische Stadt am Mittwoch mit. Digitale Technik ermöglicht einen Rundum-Blick durch das jeweilige Geschäft, wobei die Angebote durch Anklicken näher betrachtet werden können - "fast wie vor Ort". Durch eine Verlinkung etwa auf die eigene Facebookseite sind weitere Informationen möglich.