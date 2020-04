Bautzen

Beamte entdecken Canabisplantage in Wohnung

08.04.2020, 15:35 Uhr | dpa

Beamte haben in einer Wohnung in Bautzen eine Canabisplantage entdeckt. Die Mieter hatten den Wohnraum komplett für die Aufzucht der Pflanzen umgewandelt, wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte. Insgesamt fanden die Polizisten am Dienstag 17 Cannabispflanzen sowie verschiedene Gefäße mit getrockneten Pflanzenteilen. Sie stellten alles sicher und erstatteten Anzeige gegen einen 49-jährigen Mann.