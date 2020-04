Kutzleben

Spargel- und Erdbeerbauern lassen Erntehelfer einfliegen

08.04.2020, 16:49 Uhr | dpa

Einige Thüringer Spargel- und Erdbeerbauern wollen mit selbst organisieren Sonderflügen Erntehelfer aus Rumänien holen. "Drei Betriebe haben sich zusammengetan. Nur so können wir den Engpass bei Erntehelfern etwas verringern", sagte der Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, Jan-Niclas Imholze, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die Möglichkeit, Erntehelfer einzufliegen, hatte die Bundesregierung erst Ende vergangener Woche geschaffen. Die normale Einreise ist Erntehelfern aus Osteuropa wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr untersagt. In Kutzleben, einem der größten Anbaubetriebe für das Stangengemüse in Thüringen, wurde am Mittwoch nach Angaben von Imholze die Spargelsaison eröffnet.