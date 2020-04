Mosbach

Mann attackiert Schwiegertochter im Wald

08.04.2020, 16:59 Uhr | dpa

Eine Frau ist in einem Wald bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) von ihrem Schwiegervater angegriffen wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 37-Jährige am Vorabend mit ihrem sechs Jahre alten Sohn unterwegs, als sie dem Vater ihres verstorbenen Ehemannes begegnete. Vermutlich wegen Familienstreitigkeiten beschimpfte und schlug der 62-Jährige seine Schwiegertochter. Sie wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.