Schwerin

Schwesig stellt Lockerungen der Kontaktsperren in Aussicht

08.04.2020, 18:43 Uhr | dpa

Manuela Schwesig (SPD) steht in der Staatskanzlei. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat an die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns und potenzielle Gäste appelliert, die gravierenden Reisebeschränkungen über Ostern einzuhalten und so mit dafür zu sorgen, dass es bald zu ersten Lockerungen kommen kann. Die strengen Maßnahmen gerade am Anfang der Pandemie seien richtig und wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dies sei im Nordosten zwischenzeitlich gelungen.

"Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass, wenn wir diese Maßnahmen jetzt auch über Ostern durchhalten und verzichten, umso schneller wieder lieb gewonnene Dinge zurückbekommen", sagte Schwesig am Mittwoch in einem Internetforum der "Schweriner Volkszeitung". Konkrete Angaben etwa zur Öffnung von Läden, Kitas oder Schulen machte sie jedoch nicht.

Am Anfang stringent zu sein, bringe zum Ende hin viel. Das Beispiel Italien, wo das neuartige Coronavirus besonders viele Todesopfer forderte, zeige, welche Folgen eine unkontrollierte Ausbreitung haben könne. "Dann entsteht eine Überlastung des Gesundheitssystems. Und dann hat man am Ende viele Schwerkranke und Tote zu beklagen", warb Schwesig um Verständnis für die bundesweit verhängten Kontaktverbote. Das wichtigste sei, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. "Deshalb bitte ich um Vertrauen. Keine dieser Maßnahmen habe ich mir irgendwie leicht gemacht. Im Gegenteil. Vieles widerspricht dem, wofür ich persönlich stehe: Kinder unter Kindern, Reisefreiheit, Gäste zu empfangen, eine gute wirtschaftliche Entwicklung", sagte Schwesig.

Die von ihr geführte Landesregierung hatte frühzeitig schon Mitte März auswärtigen Besuchern Urlaubsreisen und Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern untersagt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die heimischen Kliniken vor Überlastung zu schützen. Für Ostern gelten zusätzliche Reisebeschränkungen auch für die eigene Bevölkerung. Auch Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen von Karfreitag bis Ostermontag keine Tagesausflüge an die Ostseeküste, auf die Ostseeinseln und an die Seenplatte unternehmen. Schwesig warb dafür, Osterspaziergänge auf die Umgebung des jeweiligen Wohnortes zu beschränken. Konkrete Vorgaben für maximale Entfernungen gebe es aber nicht.