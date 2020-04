Marktbergel

Motorradfahrer fliegt aus Kurve und stirbt

08.04.2020, 22:37 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Marktbergel (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 63-Jährige war am Mittwoch in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er starb noch am Unfallort. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.