Schwerin

Fieberambulanz für Corona-Verdachtsfälle und -Kranke

09.04.2020, 02:49 Uhr | dpa

Als zweites von landesweit vier geplanten Fieberzentren zur Erkennung möglicher Corona-Infektionen nimmt am Donnerstag (11.00 Uhr) die Einrichtung in Greifswald die Arbeit auf. Den Angaben zufolge wird die Fieberambulanz vom Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitätsmedizin Greifswald betrieben. Der Kreis stellte mit dem Berufsbildungszentrum das Gebäude zur Verfügung, die Universitätsmedizin stattete die Praxis aus und stellt das Personal.

In der Ambulanz sollen Patienten untersucht werden, die Symptome wie Husten, Atemnot oder Fieber zeigen. Zudem soll sie Anlaufstelle sein für Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und ein medizinisches Problem haben, das vom Hausarzt nicht telefonisch gelöst werden kann. Das erste Fieberzentrum, in dem professionelle Untersuchungen in Schutzkleidung vorgenommen werden, war in Rostock eingerichtet worden, weitere sollen in Schwerin und Neubrandenburg folgen. Ziel ist es, damit niedergelassene Ärzte und ihr Personal zu entlasten und besser vor Infektionen zu schützen.