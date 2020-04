Kiebitzreihe

Motorradfahrerin stirbt nach Sturz in Graben

09.04.2020, 06:55 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Kreis Steinburg ist eine Motorradfahrerin gestorben. Die 28-Jährige sei aus ungeklärten Umständen von einer Straße in Kiebitzreihe abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Anschließend stürzte sie in einen Graben. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizeiangaben nicht an dem Unfall am Mittwoch beteiligt.