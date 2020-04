Offenbach am Main

Überwiegend trockenes Osterwetter in Hessen

09.04.2020, 07:00 Uhr | dpa

Zu Ostern winkt den Hessen freundliches Wetter. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken bleibt es bis einschließlich Samstag trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Dazu werden am Donnerstag Temperaturen bis zu 26 Grad erreicht, am Freitag und Samstag sind jeweils bis zu 24 Grad möglich.

Ähnlich warm wird es nach Angaben der Meteorologen auch am Ostersonntag mit Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad. Im Lauf des Tages ziehen dann allerdings einige dichtere Wolken auf und es gibt Regenschauer.

An der derzeitigen Trockenheit in hessischen Wäldern ändert der Regen laut DWD aber kaum etwas. Bereits am Mittwoch hatte das hessische Umweltministerium vor einer erhöhten Waldbrandgefahr gewarnt. Vor allem in den Wäldern in Südhessen sollten Spaziergänger und Radfahrer vorsichtig sein, hieß es.