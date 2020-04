Ober-Mörlen

Auffahrunfall mit drei Lastern auf der A5

09.04.2020, 07:51 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagenfahrer auf zwei stehende Lkw aufgefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war zwischen Ober-Mörlen und Friedberg an Morgen zunächst nur eine Spur frei. Wie die Polizei mitteilte, mussten alle drei Lastwagen abgeschleppt werden. Außerdem lief Kraftstoff aus, der beseitigt werden mussste.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lkw-Fahrer nach rechts von der Spur abgekommen und in eine Haltebucht geraten. Dort prallte er gegen zwei Lastwagen, die in der Bucht standen. Warum der Fahrer von seiner Spur abkam, war zunächst nicht bekannt.