Freising

360 Kilogramm Khat in Paketen entdeckt

09.04.2020, 08:25 Uhr | dpa

Am Flughafen München haben Zollbeamte 360 Kilogramm Khat in insgesamt 36 Paketen entdeckt. Die Sendungen seien über mehrere Tage hinweg am Flughafen eingetrudelt, wie das Hauptzollamt München am Donnerstag mitteilte. Weil sie unter anderem ähnlich verpackt waren, wurden die Beamten auf die Pakete aufmerksam. Die Sendungen kamen im März aus Indien und sollten weiter in die USA verschickt werden. Wer dahinter steckt, werde derzeit noch ermittelt. Khat ist eine Kaudroge, die aufputschend wirkt und Hunger und Müdigkeit dämpft. In Deutschland ist sie nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten.