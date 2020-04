Bremerhaven

Benebelter 22-Jähriger stiehlt Aufsitzrasenmäher: Unfall

09.04.2020, 12:55 Uhr | dpa

Mit einem gestohlenen Aufsitzrasenmäher und reichlich Alkohol und Drogen intus hat ein 22-Jähriger in Bremerhaven einen Unfall gebaut. Dabei rammte er einen Laternenmast, verlor dann die Kontrolle über sein Gefährt und krachte mit dem Mäher gegen ein geparktes Auto. Zu allem Übel stellte sich heraus, dass der Mann nicht einmal einen Führerschein besaß. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sahen Zeugen, wie der Mann am Mittwoch mit dem Rasenmäher davon düste, nachdem er ihn aus dem Schuppen eines Sportvereins gestohlen hatte.