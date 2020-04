Taunusstein

Hilfe für die Tafel in Taunusstein durch Klorollen-Aktion

09.04.2020, 12:55 Uhr | dpa

Mit einer kreativen Klorollen-Aktion will Taunusstein die Tafel der Stadt in der Corona-Krise unterstützen. Für einen Spendenbeitrag von fünf Euro können mit dem Stadtlogo bedruckte WC-Rollen bestellt werden. Die Aktion sei ursprünglich nur als Aprilscherz gedacht gewesen, teilte Bürgermeister Sandro Zehner (CDU) auf der Internetseite der Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis mit. Wegen der positiven Resonanz der Bürger sei dann die Hilfsaktion entstanden. Eine Sprecherin der Stadt bestätigte am Donnerstag die Initiative.

Insgesamt 3000 Stück der limitierten Sonderedition sollen den Angaben zufolge zu haben sein. Die Kosten für die Produktion teilten sich die ESWE Versorgungs AG, die VR Bank Untertaunus und die Stadt Taunusstein. Maximal fünf Rollen können von den Interessenten bestellt werden. Die Aktion geht bis Ende April. Geliefert werden sollen die Taunussteiner Klorollen voraussichtlich Ende Mai.