Kassel

Präsident Stamm: "Hoffe, wir dürfen bald wieder ins Wasser"

09.04.2020, 13:07 Uhr | dpa

Hagen Stamm wünscht sich als Präsident der Wasserfreunde Spandau 04 trotz der Coronavirus-Pandemie eine Fortsetzung der Wasserball-Saison sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. "Fakt ist: In der Badewanne werden meine Spieler nicht besser. Ich hoffe, wir dürfen bald wieder ins Wasser", sagte der 59-Jährige der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Stamm ergänzte: "Ich bin ein Fan vom Zu-Ende-spielen". Besonders finanziell sei es für den Club wichtig, die Spielzeit sportlich zu beenden und nicht vorzeitig abzubrechen. Derzeit ruht der Spielbetrieb der Wasserballer. Wann es wieder losgehen kann, ist völlig offen.