Görlitz

Hafenbetrieb am Berzdorfer See wird vorerst eingestellt

09.04.2020, 14:30 Uhr | dpa

Radfahrer fahren am Berzdorfer See entlang. Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Hafenbetrieb am Berzdorfer See in Ostsachsen wird vorerst eingestellt. Damit solle ein Beitrag zur Durchsetzung der Corona-Beschränkungen geleistet werden, teilte die Stadt Görlitz am Donnerstag mit. Der Hafen sei ein Anziehungspunkt auch für Radfahrer und Fußgänger. Diese Sogwirkung solle mit der Schließung verhindert werden. Die Regelung gelte bis zum Ende der Laufzeit der aktuellen Corona-Vorschriften.

Die Stadt wies zudem darauf hin, dass Segeln, Bootfahren, Flugsport und Motorradfahrern derzeit nicht als triftige Gründe gelten, um die Wohnung oder das Haus zu verlassen.

An der Strandpromenade der Berzdorfer Sees werden außerdem gerade Schwellen auf die Fahrbahn montiert. Sie zwingen Autos abzubremsen. Damit soll eine Verkehrsberuhigung erreicht werden.