Dresden

Handwerker fordern rasche Klarheit über mögliche Lockerungen

09.04.2020, 14:52 Uhr | dpa

Sachsens Handwerker wollen Klarheit über mögliche Lockerungen der Beschränkungen für die gewerbliche Wirtschaft nach Ostern. "Auch wenn das Schlimmste in der Corona-Krise bislang noch längst nicht überstanden ist: Für uns als sächsische Handwerker ist überlebenswichtig, dass wir uns strategisch schon jetzt Klarheit darüber verschaffen, wie wir praktisch wieder schrittweise in die "Alltagsnormalität" zurückkehren können, erklärte der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer, am Donnerstag. Unternehmer, Beschäftigte und Azubis setzten "inständig" auf eine schnellstmögliche Lockerung der geltenden Restriktionen.

Eine Blitz-Befragung unter Sachsens Innungsverbänden habe gezeigt, dass sich zahlreiche Betriebe in der Lage sehen, Ladengeschäfte und Dienstleistungsbetriebe auch unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln wiederzueröffnen. Das Handwerk schlug für den Neustart ein Ampelsystem für die entsprechenden Auflagen für das jeweilige Gewerk vor. "Fakt ist: Es muss wieder losgehen", so Ermer.