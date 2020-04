Erlangen

Polizei hilft ausgesperrtem Mann und findet Rauschgift

09.04.2020, 16:06 Uhr | dpa

Erlanger Polizisten haben einem ausgesperrten 20-Jährigen die Wohnungstüre geöffnet - und dabei Drogen und Waffen entdeckt. Der Mann wurde festgenommen und sitzt jetzt unter anderem wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Eine Anwohnerin hatte die Beamten gerufen, weil der junge Mann in der Nacht auf Donnerstag an mehreren Türen des Hochhauses geklingelt hatte. Die Streife fand den 20-Jährigen schlafend im Flur, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Mann glaubhaft versichert hatte, sich ausgesperrt zu haben, öffneten ihm die Polizisten seine Wohnungstür. Dabei schlug ihnen Marihuanageruch entgegen. In der Wohnung entdeckten sie daraufhin mehrere Kilogramm Haschisch sowie weitere Drogen, außerdem Schreckschusswaffen und eine größere Menge Bargeld.