Weimar

OB: Weimar bleibt Vermächtnis von Buchenwald verpflichtet

09.04.2020, 17:39 Uhr | dpa

Die Stadt Weimar bleibt nach den Worten von Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) dem Vermächtnis von Buchenwald auch künftig verpflichtet. Das erklärte Kleine am Donnerstag anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, wie die Stadt mitteilte. Das KZ Buchenwald war am 11. April 1945 befreit worden. 56 000 Menschen waren bis dahin im Lager getötet worden oder starben an Krankheit und Entkräftung.

"Auch in diesem Jahr wollten wir mit zahlreichen Überlebenden hier in Weimar das Datum würdig begehen", so Kleine weiter. Wegen der Corona-Pandemie hätten aber alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. "Dennoch werden wir diesen 11. April nicht verstreichen lassen, ohne an die Befreiung zu erinnern." So beflagge die Stadt zum Zeichen der Erinnerung, Würdigung und Mahnung den Markt mit den Fahnen der Nationen der Hauptopfergruppen. Außerdem sollen die Ehrenbürgerurkunden für die Holocaust-Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai und Ivan Ivanji in feierlichem Rahmen unterschrieben werden.

Der vollständige Text von Kleines Erklärung wird der Stadtverwaltung zufolge ab Samstag als Videobotschaft auf den Facebook- und Youtube-Kanälen der Stadtverwaltung zu sehen sein.