Hilden

Qiagen profitiert von Corona-Tests

09.04.2020, 19:32 Uhr | dpa

Das Diagnostikunternehmen Qiagen hat dank Tests für den Einsatz in der Corona-Pandemie im ersten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. So stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um etwa 9 Prozent, wie Qiagen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hilden mitteilte. Anfang Februar hatte das Unternehmen ein Wachstum von 2 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsätze spiegelten "die sehr hohe Nachfrage" nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie wider ebenso wie die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen, hieß es.

Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bei konstanten Wechselkursen etwa 0,34 bis 0,35 US-Dollar betragen, im Vergleich zu der Prognose von etwa 0,28 bis 0,29 Dollar. Qiagen will die ausführlichen Zahlen voraussichtlich Anfang Mai vorlegen.

Qiagen fährt seit einigen Wochen die Produktion für seine Testkits für das neuartige Virus erheblich nach oben und baut dafür seine Kapazitäten aus. Anfang März hatte der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific angekündigt, Qiagen für rund 10 Milliarden Euro übernehmen zu wollen.