Schwerin

Städte- und Gemeindetag appelliert: Bleibt dennoch zu Hause!

09.04.2020, 19:58 Uhr | dpa

Nach der Aufhebung der Oster-Reiseverbote innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns hat der Städte- und Gemeindetag an die Menschen im Land appelliert, trotzdem zu Hause zu bleiben. "Uns geht es nach wie vor darum, das Infektionsgeschehen nicht durch Menschenansammlungen anzukurbeln", sagte der Vorsitzende Thomas Beyer (SPD) am Donnerstagabend.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte das Verbot von Tagesausflügen zu den Ostsee-Inseln, an die Küste und an die Seenplatte am selben Tag in zwei Eilverfahren gekippt. Dass Einzelne den Rechtsweg beschreiten und nutzen, sei Wesen des Rechtsstaats und die Entscheidungen seien zu akzeptieren, so Beyer. "Aber was rechtlich möglich ist, muss nicht vernünftig sein."

"Die Experten haben klar gesagt, die Maßnahmen jetzt sind hart, helfen aber, die Infektionszahl nicht zu stark steigen zu lassen und wir gewinnen Zeit", so Beyer. Diese sei nötig, um das Gesundheitssystem vorzubereiten. "Je weniger Infektionen wir haben, desto schneller kehren wir Stück für Stück in die Normalität zurück", versprach der Bürgermeister von Wismar.