Petersberg

Lkw verliert Dutzende Getränkekisten: Straße gesperrt

09.04.2020, 22:33 Uhr | dpa

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Petersberg (Landkreis Fulda) in einer Kurve Dutzende leere Getränkekisten verloren und damit für längere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der 42-Jährige hatte seine Ladung nach Polizeiangaben nicht ordnungsgemäß gesichert, weshalb die Kisten beim Abbiegen von der Ladefläche seines Lkws rutschten und sich auf der Fahrbahn verteilten. Die Aufräumarbeiten dauerten fast zwei Stunden, die zweispurige Fahrbahn aus Richtung Fulda musste gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro.