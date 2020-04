Wolfenbüttel

Landesbischof: Corona-Krise bietet Chance zur Besinnung

10.04.2020, 11:28 Uhr | dpa

Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns sieht in der Corona-Krise auch eine Chance. "Die Pandemie hat unseren Alltag gründlich unterbrochen, und viele von uns haben viel Zeit zum Nachdenken", sagte Meyns in einer Video-Predigt aus dem Braunschweiger Dom. "Wenn wir den Karfreitag in diesem Sinne nutzen, dann führt er uns sehr stark an sehr fundamentale Fragen des Lebens heran. Wir kommen ins Nachdenken über unsere Sterblichkeit, und über die Angst, die es auslöst. Aber Angst ist kein guter Ratgeber." Weil wegen der Kontaktbeschränkungen auch Gottesdienste untersagt sind, wandte sich der Landesbischof per Video an die Gläubigen.