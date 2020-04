Bernburg (Saale)

Einfamilienhaus in Bernburg bei Brand zerstört

10.04.2020, 17:44 Uhr | dpa

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Bernburg im Salzlandkreis zerstört. Das eingeschossige Wohnhaus brannte am Karfreitag vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Ehepaar, das sich bei Ausbruch des Feuers im Gebäude befand, konnte sich unverletzt retten. Warum das Haus in Flammen aufging, muss noch ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand an der Rückseite des Hauses ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.