Aalen

Drei Verletzte bei Motorradunfall nahe Aalen

10.04.2020, 19:37 Uhr | dpa

Bei einem Motorradunfall auf der L 1080 nahe Aalen sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Motorräder seien am Freitagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache kollidiert, hieß es am Abend bei der Polizeidienststelle Kirchberg/Jagst, die auch Einsatzkräfte am Unfallort zwischen Essingen und Dewangen (Ostalbkreis) hatte. Einer der Verletzten sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden demnach ebenfalls in nahe gelegene Kliniken gebracht. Zur Identität und dem Zustand der Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Unfallstelle wurde bis zum Abend geräumt, die Sperrung der Landstraße aufgehoben.