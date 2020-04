Böbingen

Brand in Wohnhaus in Böbingen - Frau stirbt

10.04.2020, 20:53 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Böbingen (Landkreis Südliche Weinstraße) ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Landau am Freitagabend mit. Eine weitere Person wurde mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer am Freitagnachmittag im Neubaugebiet "Am Triefenbach" stehe noch nicht fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt.