Dresden

Christian Friedel nutzt Corona-Zwangspause für Experiment

11.04.2020, 09:12 Uhr | dpa

Schauspieler und Sänger Christian Friedel ("Babylon Berlin") wagt in der coronabedingten Zwangspause ein "spannendes Experiment". Seine Band Woods of Birnam (WOB) plant ein Album zu "Macbeth". Dies werde gerade separat im Homeoffice aufgenommen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Proben zu dem Shakespeare-Klassiker unter seiner Regie und mit WOB am Staatsschauspiel Dresden waren im Zuge der Pandemie kurz vor der Premiere unterbrochen worden.

"Das Schwierige an der jetzigen Krise ist die Ungewissheit, wann es denn wieder weitergehen wird und wie das dann aussehen kann", sagte der 41-Jährige. Auch bei ihm verschieben sich Dreharbeiten um Wochen nach hinten, teils ganz ins nächste Jahr. "Unser drittes bandeigenes Festival Come to the Woods steht in den Sternen." Für ihn selbst kommen allein bis zum 20. April in Dresden und Düsseldorf 14 Vorstellungsausfälle dazu. "Das sind nicht nur finanzielle, sondern auch künstlerisch schwierige Zeiten."

Friedel bläst dennoch kein Trübsal. "Ich mache viel Musik, lese und genieße die Natur." Und er engagiert sich für andere Künstler. Seine Band hat mit weiteren Musikern einen Sampler gemacht, den man auf der Plattform Bandcamp kaufen kann - samt unveröffentlichtem Track aus dem neuen WOB-Album. "Den Erlös bekommen unsere Live-Crews, die gerade durch die vielen Konzertausfälle auf Unterstützung angewiesen sind."